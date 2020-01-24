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Gençlerbirliği bu yarışta VAR
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GENÇLERBİRLİĞİ BU YARIŞTA VAR

Gençlerbirliği bu yarışta VAR

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19'uncu haftasında kırmızı karalar Gaziantep FK'yı evinde  ağırladı. Gaziantep FK'nın 2 golü VAR kararıyla iptal edildi, Gençlerbirliği maçı 1-0 kazandı.

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Başkent ekibi mücadeleye; Krıstoffer, Mattıas, Fabricio, Sessegnon, Ayite, Sıo, Zargo, Sefa, Candeias, Erdem ve Polomat ilk 11'i ile başladı.


Maçın ilk dakikalarında topla oynamada konuk ekip üstünken 10'uncu dakikada Gençlerbirliği üstünlük sağladı.  Maçın 30'lu dakikalarında Gençlerbirlİği'nden topla en çok oynayan isim Erdem Özgenç oldu ve Başkent ekibi daha çok oyuncuyla rakip sahaya yerleşerek isabetli paslarla pozisyon bulmaya çalıştı. İlk yarının sonlarına doğru Gençlerbirliği baskısı devam etti. Candeias ve Sessegnon'la arka arkaya yakalanan şut fırsatları gole evrilemedi. Maçta ilk sarı kart gören isim 43'üncü dakikada Sio oldu. İlk yarı golsüz beraberlikle sonlandı. 
Gençlerbirliği baskısı maçın ikinci devresinde de devam etti. 56'ıncı dakikada Polomat'ın ceza sahasında Chibsah'a yaptığı müdahale sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi ve rakip takım penaltı kazandı. Penaltıya sebebiyet veren Polomat sarı kart gördü. Muhammet'in çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi. 

63'üncü dakikada ise Candeias'a yapılan mücadele sonucu Gençlerbirliği penaltı hakkı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Sessegnon sağ köşeye sert vurdu ve top kaleci  Günay'ın müdahalesine  rağmen ağlarla buluştu. 64'üncü dakikada Başkent ekibi 1 - 0 öne geçti.  
Maçın 74'üncü dakikasında Gençlerbirliği'nden Sio'nun yerine Berat Ayberk Özdemir girdi. Son dakikalarda konuk ekip çok oyuncuyla rakip kaleye yaklaşırken geride boşluklar bıraktı. 86'ıncı dakikada rakip takımdan gelen golle beraberlik sağlanacakken golün iptaliyle skorda değişiklik olmadı. 

Gençlerbirliği, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltirken 3 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Konuk ekip Gaziantep FK ise 24 puanda kaldı.  

 
Nefes kesen maçta kazanan Gençlerbirliği
Kaptan Sessegnon'dan Erik Dalı
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Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
Gençlerbirliği'nden Anlamlı Forma
Gençlerbirliği - Gaziantep FK istatistikleri
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