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Sefa 11'de Stancu yok
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SEFA 11'DE STANCU YOK

Sefa 11'de Stancu yok

Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Başkent ekibinin 11'i belli oldu.

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Gençlerbirliği: Nordfeldt-Erdem-Mattias- Zargo Toure-Polomat-Fabricio-Sessegnon-Candeias-Sefa-Ayite-Sio 

Gaziantep FK: Günay-Junior-Aydın-Kana Bıyık-Djilobodji- Olkowski-Güray-Kubilay-Chibsah-Muhammed-Kayode 

 
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