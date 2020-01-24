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Ankara Demirspor seriyi sürdürmek istiyor
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ANKARA DEMİRSPOR SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ankara Demirspor seriyi sürdürmek istiyor

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta ilk devreyi lider bitiren, ikinci devreye de hızlı bir giriş yapan ve 2 maçı da kazanan Ankara Demirspor, Ergene deplasmanından da galip ayrılmak istiyor.

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TFF 2.lig Kırmızı Grup lideri Ankara Demirspor, haftayı Ergene deplasmanında geçirecek.  Ligde oynadığı 19 maçta topladığı 42 puanla lider durumdaki lacivert - mavililer de, hedef deplasmandan 3 puanla dönüp liderliğini sürdürmek. İkinci sıradaki Bandırmaspor'dan 2 puan önde olan Başkent ekibi hafta boyunca kendi tesiserinde maç hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bahaddin Güneş yönetiminde ki antremanlarda maçın taktik çalışmalarına ağırlık verildi.  Ligde evinde oynadığı son maçta Sakaryaspor'u 5-0 yenmeyi başaran Ergene Velimeşespor ile oynanacak olan maç pazar günü saat 13.30'da başlayacak.  Ankara Demirspor, ikinci devrede 18. haftada Bodrumspor'u deplasmanda 2-0, 19. hafta maçında evinde Kahramanmaraşspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. 

 
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