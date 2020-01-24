Ankara Demirspor seriyi sürdürmek istiyor

TFF 2.lig Kırmızı Grup lideri Ankara Demirspor, haftayı Ergene deplasmanında geçirecek. Ligde oynadığı 19 maçta topladığı 42 puanla lider durumdaki lacivert - mavililer de, hedef deplasmandan 3 puanla dönüp liderliğini sürdürmek. İkinci sıradaki Bandırmaspor'dan 2 puan önde olan Başkent ekibi hafta boyunca kendi tesiserinde maç hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bahaddin Güneş yönetiminde ki antremanlarda maçın taktik çalışmalarına ağırlık verildi. Ligde evinde oynadığı son maçta Sakaryaspor'u 5-0 yenmeyi başaran Ergene Velimeşespor ile oynanacak olan maç pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Ankara Demirspor, ikinci devrede 18. haftada Bodrumspor'u deplasmanda 2-0, 19. hafta maçında evinde Kahramanmaraşspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı.