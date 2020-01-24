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TED Ankara Kolejliler'den güzel haber
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TED ANKARA KOLEJLİLER'DEN GÜZEL HABER

TED Ankara Kolejliler'den güzel haber

TED Ankara Kolejliler'in yüzleri gülüyor.

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TED Ankara Kolejliler'in 17-19 Ocak 2020 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen final maçlarını yenilgisiz tamamlayan erkek voleybol takımı 2.Lig'e yükseldi.

Başkent ekibi oynadığı 3 maçı da kazandı. TED Ankara Kolejliler bu maçlarda set vermedi. 

İşte sonuçlar

TED Ankara Kolejliler-Ankara Bilgem Gençlik 3-0
Zonguldak DSİ-TED Ankara Kolejliler 0-3
Kütahya Bld-TED Ankara Kolejliler 0-3

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