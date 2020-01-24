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Fatih Mert sabra davet etti
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FATİH MERT SABRA DAVET ETTİ

Fatih Mert sabra davet etti

MKE Ankaragücü'nde transfer tahtası henüz açılmamışken, taraftarlar arasında meraklı bekleyiş devam ediyor.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, kişisel twitter hesabından taraftarları sabra davet etti. 

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KAYSERİSPOR'DA 6 EKSİK 

Kayserispor'da kart cezalısı Hasan Hüseyin Acar ile Brice Dja Djedje karşılaşmada görev yapamayacakken sakatlığı bulunan Levent Gülen, Alpay Çelebi ve Silviu Lung da forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

Konuk ekipte ise kart cezalısı Alperen Kuyubaşı mücadelede yer alamayacak. Muhtemel 11'ler şu şekilde; 

Kayserispor:  İsmail Çipe, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir Subaşı, Abdennour, Rienstra, Emre Demir, Pedro Henrique, Situm, Mesanovic

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou, Scarione, Canteros, İlhan Parlak

 
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