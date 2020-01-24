Fatih Mert sabra davet etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, kişisel twitter hesabından taraftarları sabra davet etti.
KAYSERİSPOR'DA 6 EKSİK
Kayserispor'da kart cezalısı Hasan Hüseyin Acar ile Brice Dja Djedje karşılaşmada görev yapamayacakken sakatlığı bulunan Levent Gülen, Alpay Çelebi ve Silviu Lung da forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.
Konuk ekipte ise kart cezalısı Alperen Kuyubaşı mücadelede yer alamayacak. Muhtemel 11'ler şu şekilde;
Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir Subaşı, Abdennour, Rienstra, Emre Demir, Pedro Henrique, Situm, Mesanovic
Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou, Scarione, Canteros, İlhan Parlak
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