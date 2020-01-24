Osmanlıspor'da Derbi Hazırılıkları

Yarın Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Osmanlıspor bügün yapılan son antrenman ile birlikte hazılıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve taktik çalışmalarıya başlayan antrenmanı 5'e 2 top kapma oyunu takip etti. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde yarı sahada maç yapan mor sarılılar idmanlarını sprint çalışmaları ile sonlandırdı.
Geride kalan 18 haftada Osmanlıspor'un 16 puanı bulunurken, Şampiyonluk kovalayan Keçiörengücü'nün 28 puanı var.
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