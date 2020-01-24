Büyük Takas

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenikent Osmanlı Stadı’nı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne vereceklerini, karşılığında Anıttepe Spor Tesisleri’ni alacaklarını açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenikent Osmanlı Stadı’nı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne vereceklerini, karşılığında Anıttepe Spor Tesisleri’ni alacaklarını açıkladı. Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Başkan Yavaş konuyla ilgili olarak, “Osmanlı Stadı’nı Gençlik ve Spor’a veriyoruz. Anıtkabir’in karşısındaki spor alanını alıyoruz. Oraya acilen, gelenler için lavabo yapacağız. Çünkü 6.5 milyon insan geliyor” açıklaması yaptı.  

 

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