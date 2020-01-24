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Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20.00'DA

Ankara takımlarının oynayacağı maçları konuşulduğu Maça Çeyrek Kala, bu akşam Klasspor TV'de...

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Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı evinde ağırlayacağı maçtan galip ayrılabilecek mi? Ankaragücü, Kayseri deplasmanından puanla dönebilecek mi? Osmanlıspor - Keçiörengücü derbisinin kazananı kim olacak? Hepsi ve daha fazlası Maça Çeyrek Kala'da... Sakın kaçırmayın.

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