Spor Ankara'nın Konuğu Cengiz Paça

Ankaragücü Altyapı Koordinatörü Cengiz Paça, yenilenen Tandoğan tesisi ve altyapı sorununa değindi. Paça, 'Ankaragücünün kalbi Tandoğan'dır. Yeni yönetimin göreve gelmesi ile birlikte başta başkanımız Fatih Mert ve yöneticilerimizin olağanüstü destekleri ile kaldığımız yer olan Tandoğan'ın Ankaragücü'ne yakışır bir şekilde yenilenmesini Altındağ Belediyespor'unda desteğiyle birlikte başardık buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Paça, 'Kulüpten ayrı kaldığımız zamanlarda tesisin yanından geçtiğimizde üzüntüden kafamızı çeviriyorduk, otların sardığı ucube bir alan vardı çok kötü ve üzücü bir görüntüydü. Bizler oranın eski, yemyeşil halinde de çalıştık ve tesisin o hali bizi çok üzmüştü. Alt yapıya müthiş derece değer ve önem veren bir başkan ve yönetim kurulumuz var yönetim kurulunun tamamına yakını Ankaragüçü'lü olduğu için, camianın içini bildikleri için kanayan yaralarıda biliyorlardı.Yönetim kurulunun seçimden bir gün sonra Tandoğan'a gelmeleri zaten bu işi ne kadar ciddiye aldıklarını göstermişti" ifadelerine yer verdi.