Gençlerbirliği'nden Anlamlı Forma

Gençlerbiriliği camiasına 40 seneye yakın hizmet veren, Türk futboluna sayısız yıldız isimler kazandıran hem Gençlerbiriliği tarihine hem de Türk Futbolu tarihine adını altın harflerle yazdıran ve üç sene önce hayatını kaybeden efsane başkan İlhan Cavcav anısına kulübü Gençlerbirliği bu günkü Gaziantep FK maçına Cavcav'ın fotoğrafının basılı olduğu forma ile çıkacak.

Kalbin bu armada atıyor…” sloganı ile satışa çıkaralın formanın fiyatının 140 tl olduğu öğrenildi. Formayı satın almak isteyenler, 'Kızımızıkara mağazası'ndan ve ya 'sportive.com' sitesinden temin edebilecekler.

Kulüp daha önce de 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için, Atatürk'ün imzası olan forma ile sahaya çıkmıştı.