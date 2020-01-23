Gençlerbirliği - Gaziantep FK istatistikleri

İki takım arasında daha önce 4 resmi mücadele oynandı. Gençlerbirliği, bu maçların 3'ünü kazanırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Gaziantep FK 4-1 kazanmıştı.

Gaziantep FK, ilk maçta Başkent ekibini 4-1 mağlup ederek bu sezon ki en farklı galibiyetini elde etti.

Gençlerbirliği, evinde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Bu karşılaşmalarda kırmızı siyahlılar 10 gol kaydetti.

Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. (2 galibiyet, 2 beraberlik)

Gençlerbirliği, Kasımpaşa ile beraber bu sezon Süper Lig'de en az kafa golü atan iki takımdan biri. (1 kez)

Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı son 4 maçta, 3 kafa golü yedi.

Süper Lig'de Gençlerbirliği 18 puanda, Gaziantep FK ise 24 puanda.

Gaziantep FK, 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Toplam 30 gol yiyen güney ekibi, maç başına 1,7 gol yeme ortalamasına sahip. Gaziantep FK 62,3 dakikada bir gol atma sıklığına sahip.

Gençlerbirliği ise, 18 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. 34 gol yiyen Başkent ekibi 1,9 gol yeme ortalamasına sahip. Gençlerbirliği 57,9 dakikada bir gol atma sıklığına sahip.