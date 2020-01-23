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Gençlerbirliği - Gaziantep FK istatistikleri
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GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK İSTATİSTİKLERİ

Gençlerbirliği - Gaziantep FK istatistikleri

Süper Lig'de 19'uncu hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, yarın akşam saat 20:00'da Gaziantep FK'yı ağırlayacak. İki takım arasında dikkati çeken istatistikler şöyle;

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İki takım arasında daha önce 4 resmi mücadele oynandı. Gençlerbirliği, bu maçların 3'ünü kazanırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Gaziantep FK 4-1 kazanmıştı.  

Gaziantep FK, ilk maçta Başkent ekibini 4-1 mağlup ederek bu sezon ki en farklı galibiyetini elde etti.  

Gençlerbirliği, evinde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı.  Bu karşılaşmalarda kırmızı siyahlılar 10 gol kaydetti.  

Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. (2 galibiyet, 2 beraberlik) 

Gençlerbirliği, Kasımpaşa ile beraber bu sezon Süper Lig'de en az kafa golü atan iki takımdan biri. (1 kez) 

Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı son 4 maçta, 3 kafa golü yedi.  

Süper Lig'de Gençlerbirliği 18 puanda, Gaziantep FK ise 24 puanda. 

Gaziantep FK, 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Toplam 30 gol yiyen güney ekibi, maç başına 1,7 gol yeme ortalamasına sahip. Gaziantep FK 62,3 dakikada bir gol atma sıklığına sahip.  

Gençlerbirliği ise, 18 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. 34 gol yiyen Başkent ekibi 1,9 gol yeme ortalamasına sahip. Gençlerbirliği 57,9 dakikada bir gol atma sıklığına sahip.  

 

 
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