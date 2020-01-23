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Ankaragücü'nde transfer tahtası...
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ANKARAGÜCÜ'NDE TRANSFER TAHTASI...

Ankaragücü'nde transfer tahtası...

Mustafa Kaplan ile yolları ayıran ve yola Aykan Atik ile devam eden MKE Ankaragücü'nde, transfer tahtası açılması adına kritik gün yarın.

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Ankaragücü’nde, Mustafa Kaplan ile yolların ayrılması sonrasında yönetim, Kayserispor maçına takımı Aykan Atik’in çıkaracağını açıklamıştı. Ankaragücü’nü yeni sezona Aykan Atik ve ekibi hazırlamış, sarı-lacivertliler 3 maçta 5 puan toplamıştı. Ankaragücü, sezonun ilk 3 maçında; Konyaspor ve Kayserispor ile berabere kalmış ve Kasımpaşa’yı deplasmanda yenmişti. Aykan Atik’ten sonra göreve gelen Teknik Direktör Metin Diyadin, takımın başında 8 maça çıkarken, Mustafa Kaplan da 7 hafta görev yaptı.

TRANSFER TAHTASI AÇILACAK MI? KRİTİK GÜN YARIN 

Ankaragücü’nden transfer yasağı getirilmesine neden olan dosyalardan biri olan kaleci Johannes Hopf’un alacaklarının ödendiği ve FIFA’dan gelecek kararın beklendiği öğrenildi. Mehmet Yiğiner yönetimi döneminde transfer edilen ancak belirlenen sürede ödeme yapılmadığı için FIFA’da dava açan İsveçli kalecinin dosyasında sona gelindiği, yasağın kalkması için 4-5 dosyanın çözüme kavuşturulması gerektiğinin altı çizildi. MKE Ankaragücü'nde kritik gün 24 Ocak Cuma günü. Sarı lacivertli camiada nefesler tutuldu, bakalım transfer yasağı kalkacak mı? 

 

 
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