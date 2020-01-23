Scarione idmanda yer aldı

Teknik Direktör Aykan Atik yönetiminde yapılan antrenman, fonksiyonel ısınma hareketleri ile başladı.Yapılan pas çalışmasının ardından, antrenman 5’e 2 oyunla devam etti. Ana bölümde şut ve kanat varyasyon çalışması yapan takımımız, antrenmanı taktiksel çift kale ile tamamladı. Takımda cezalı oyuncu bulunmazken, hafif sakatlığı bulunan Orgill takımdan ayrı çalıştı. Elmacık kemiğinden sakat olan Oscar Scarione ise takımla birlikte bugün yapılan antrenmana katıldı. Beştepe Tesislerindeki hazırlıklarını tamamlayan Ankaragücü, yarın sabah saatlerinde Kayseri’ye hareket ederek, hazırlıklarına orada devam edecek.