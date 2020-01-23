OGM Ormanspor, Teksüt Bandırma'ya konuk oluyor

ING Basketbol Süper Ligi 2019-2020 Sezonu 17. Hafta müsabakasında TEKSÜT Bandırma BK, 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de Tivibu Spor 2’den canlı olarak yayınlanacak maçta TEKSÜT Kara Ali Acar Spor Salonu’nda Başkent ekibi OGM Ormanspor’u konuk edecek. Karşılaşmayı Erşan Kartal, Kaan Büyükçil ve Serdar Ünal hakem üçlüsü yönetecek. Yeşil-Beyazlılar lig tarihinde bugüne kadar çıkmış olduğu 527 karşılaşmada 315 galibiyet elde etti. Ligde geçtiğimiz hafta İzmir’de Pınar Karşıyaka’ya konuk olan Yeşil-Beyazlılar karşılaşmadan 91-82 mağlubiyetle ayrılmıştı. OGM Ormanspor ise evinde konuk ettiği Anadolu Efes’e 68-79 mağlup olmuştu.

ING Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonu 17. Hafta karşılaşmalarının maç programı şu şekilde;

25.01.2020, Cumartesi

13.00 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Doğa Sigorta Akatlar Spor ve Kültür SS

15.15 Sigortam.net İTÜ Basket-Tofaş Ayhan Şahenk SS

17.30 Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka Tekfen Tofaş Spor Salonu

20.00 TEKSÜT Bandırma BK-OGM Ormanspor TEKSÜT Kara Ali Acar SS

26.01.2020, Pazar

13.00 Türk Telekom-Meksa Yatırım Afyon Bld. Ankara Spor Salonu

15.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko Karataş Şahinbey SS

17.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Sigorta Sinan Erdem Spor Salonu

20.00 Arel Üni.Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka Gazanfer Bilge SS