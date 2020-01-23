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Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Klasspor Tv'de her Perşembe yayınlanan Spor Ankara'da konuk Ankaragücü Altyapı Koordinatörü Cengiz Paça.

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#klasspor #ankaragücü #sporankara Klasspor Tv'de her Perşembe yayınlanan Spor Ankara programında Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu'nun konuğu MKE Ankaragücü Altyapı koordinatörü Cengiz Paça. Spor Ankara'da bu hafta Ankaragücü altyapı çalışmaları konuşulacak.

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