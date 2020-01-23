Yenimahalle'de küçükler hentbol şenliğinde

Yenimahalle Belediyesi, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda 100'e yakın çocuk ile 'Küçükler Hentbol Şenliği' düzenledi.

Şenlikte minikler performansları ile göz doldurdu. Şenliğe, Gazi Koleji Vakfı, Nasrettin Hoca Ortaokulu, Metin Oktay Ortaokulu, Ahi Evran Orta Okulu ve Kuvayi Milliye Ortaokulu'ndan 4 kız 4 erkek olmak üzere 8 takım mücadele etti. Müsabalardan sonra Başkan Fethi Yaşar, miniklere madalyalarını taktim etti.

Genç sporculara madalyalarını taktıktan sonra açıklamalarda bulunan Yaşar, Yenimahalle'de sporu canlı tutmak için elinden geldiklerini yaptıklarını, İlçeye tam donanımlı spor tesisi kazandırdıklarını dile getirdi Fethi Yaşar, 4 tane yüzme yüzme havuzu, parklarda spor aletlerinin olduğunu, yürüyüş yollarının olduğunu ve herkesin Yenimahalle'de spor yapmasını istediğini söyledi.

Bu tesislerde sporculardan yana sıra vatandaşlarında yararlandığını belirten Yaşar, Yenimahalle'nin sağlıklı kalmasını, spor yapmasını, gençlerin sporu sevmesini, ilçede milli sporcuların yetişmesini istediğini belirtti.

Son olarak miniklere tavsiyelerde bulunan Yaşar, Hepinizi tebrik ediyor ve hayatta başarılar diliyorum. Spordan asla vazgeçmeyin, derslerinizi sakın ihmal etmeyin” diyerek sözlerini noktaladı ve miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.