Gençlerbirliği - Gaziantep FK Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Gençlerbirliği'nde bilet fiyatları belli oldu. Cuma günü saat 20:00' de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde: Kapalı tribün: 30 TL Maraton tribün: 20 TL Kale arkası ve misafir tribün: 10 TL olacağı öğrenildi.

Biletler bugün saat 15:00'ten itibaren satışa çıkacağı duyuruldu.

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