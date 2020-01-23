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Gençlerbirliği - Gaziantep FK Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor
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GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Gençlerbirliği - Gaziantep FK Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor

Gençlerbirliği - Gazintep Futbol Kulübü maçı biletleri bugün saat 15:00'ten itibaren satışa çıkıyor

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Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Gençlerbirliği'nde bilet fiyatları belli oldu. Cuma günü saat 20:00' de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde: Kapalı tribün: 30 TL Maraton tribün: 20 TL Kale arkası ve misafir tribün: 10 TL olacağı öğrenildi.

Biletler bugün saat 15:00'ten itibaren satışa çıkacağı duyuruldu.

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