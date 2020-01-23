36.Randevu Kayserispor - Ankaragücü

Lig tarihinde daha önce 35 kez karşılaşan iki İç Anadolu ekibi, düşme hattından bir an önce uzaklaşmak için kozlarını paylaşacaklar. Bu sezon aradığını bulamayan iki takım ligin son iki sırasına demir atmış durumda. Geride kalan 18 haftada elde ettiği 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 10 puan toplayabilen ve son sırada bulunan Kayserispor 4 haftadır galibiyet sevinci yaşayamıyor. Ligde en son 14.hafta evinde karşılaştığı Rizespor'u tek gol ile deviren sarı kırmızılılar sonrasında çıktığı 4 lig maçında sahadan üzgün ayrılan taraf olmuştu.

Başkent temsilcisi Ankaragücü ise rakibinin bir sıra önünde 17. sırada ve ateş hattında bulunuyor. Sezona Aykan Atik ile başlayıp 3 maçta 5 puan elde eden, daha sonra Metin Diyadin'i göreve getiren Ankaragücü ligin 11. haftasında göreve Mustafa Kaplan'ı getirmişti. Kaplan yönetiminde 7 maça çıkan Ankaragücü hiç galibiyet alamamış ve teknik adamın görevine son verilmişti. Kayserispor maçına Aykan Atik ile çıkacak olan Ankaragücü, son galibiyetini ezeli rakibi Gençlerbirliği karşısında ligin 6. haftasında almıştı. Sarı lacivertliler sonrasında çıktığı 12 karşılaşmadan 8 mağlubiyet, 4 beraberlikle ayrılmış ve 12 puan toplayabilmişti. Bu sezon çıktığı 18 lig maçında sadece 2 galibiyet alabilen Ankaragücü, Kayserispor maçını kazanarak çıkışa geçmeyi arzuluyor.

Kayseri ekibinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar'da sarı kart cezası bulunan Djédje, Hüseyin Acar ve kırmızı kart cezalısı Kvrzic forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Alpay Çelebi'nin yanı sıra kaleci Lung'da Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek oyuncular arasında. Konuk ekip Ankaragücü'nde ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Daha önce 35 maçta kozlarını paylaşan iki takımdan Kayserispor'un rakibine maçlarda üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda 14 kez kazanan Kayseri ekibi rakibinin ağlarını 57 kez sarsmayı başarmıştı. Başkent ekibi ise yediği gole 57 gole 44 gol ile karşılık vererek rakibini 11 kez saf dışı bırakıp sahadan galip ayrılan taraf olmuştu. İki takım arasında oynanan 10 müsabakada ise taraflar birer puan ile sahadan ayrılmıştı. Kayseri'de daha önce 17 karşılaşmaya çıkan iki ekipten sarı kırmızılılar 10 galibiyet alırken Ankaragücü ise 4 kez sahadan galip ayrılan taraf olmuştu. İki takım kalan 3 maçta ise birer puana razı olmuştu. Kayseri'de oynan ve Kayserispor'un evinde attığı 27 gole başkent temsilcisi 15 gol ile karşılık verebilmişti. En son bu sezon ligin 2. haftasında karşılaşan Ankaragücü ve Kayserispor, Orgill ve Umut'un karşılıklı golleriyle sahadan birer puanla ayrılmıştı. Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyum'unda oynanacak 36. randevuda hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak