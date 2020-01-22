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Hacettepespor'a sürpriz ziyaret
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HACETTEPESPOR'A SÜRPRİZ ZİYARET

Hacettepespor'a sürpriz ziyaret

Alper Tatlısu, arkadaşlarıyla buluştu.

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 Ligin ilk yarısında Hacettepe formasını başarıyla terlettikten sonra geçtiğimiz hafta  Gençlerbirliği'ne yükselen Ömer Alper Tatlısu, bugünkü antrenmanda arkadaşlarının ve hocasının yanında yer aldı. Bu sene Hacettepe formasıyla 15 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında sahada yer alan Alper, bu maçlarda 2'de gol kaydetti. Geçtiğimiz pazartesi günü oynanan Çaykur Rizespor maçında Gençlerbirliği kadrosuna katıldı.

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