Gültekin Liman, Klasspor TV'ye konuştu

Turnuvayı kazanmaktan ziyade İlhan Başkanı anmanın önemli olduğunu vurgulayan Liman, amaçlarının skor değil futbolcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Liman, alt yapıdan A takıma yükselecek oyuncularla ilgili de "Biliyorsunuz transfer yasağımız var. Şu anda A takımımızda alt yapıdan 13 oyuncu mevcut. Bu çok önemli bir olay. Yıllardır alt yapılara yatırım yapıyoruz. Onun karşılığını bu yıl alıyoruz. Bu toprakların çocuklarına yeter ki yatırım yapılsın. Çok daha güzel şeyler çıkacak" dedi. Alt Yapı Antrenörü Barış Bayram da turnuvanın anlam ve önemine değinerek düşüncelerini "Skordan ziyade gelişime önem veriyoruz. Bu turnuvada gelişimimize katkı sağladı." sözleriyle ifade etti.