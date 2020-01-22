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Hacettepespor'da hazırlıklar sürüyor
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HACETTEPESPOR'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Hacettepespor'da hazırlıklar sürüyor

Hacettepesporluların, Amed Sportif Faaliyetler maçı için çalışmaları sürüyor.

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Hacettepe, Pazar günü oynayacağı Amed Spor maçı için çalışmalarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav tesislerinde yapılan antrenmanda, takımın hırslı ve istekli olduğu gözlendi. Hacettepe Spor Genel Menajeri Ufuk Şepik'in de yakından takip ettiği antrenmana, geçen hafta Manisa FK maçında sakatlanan stoper Ali Eren Karadağ katılmadı.

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