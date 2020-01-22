Cengiz Paça, turnuva sonrası Klasspor TV'ye konuştu

Paça, turnuvada amaçlarının kupa değil oyuncu kazanmak olduğunu vurgulayan Paça, kulüp kültürüne yakışır oynayan oyuncularını tebrik etti. Paça, bundan sonra Ankaragücü alt yapısının daha iyi olacağını belirtti. Yeni yönetimin tesisleşme adına çok büyük hamleleri olduğunu aktaran Paça, özkaynaklarıyla birlikte ayakta kalan bir Ankaragücü yaratmaya çalışacaklarını söyledi.

Tandoğan Tesisleri'yle ilgili de Altındağ Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten Paça, sentetik sahayla yapımının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı desteğiyle Nisan ayında başlayacak bir proje olduğunu bildirdi. Paça ayrıca Akademi Ligi takımlarıyla ilgili olarak da ileriye dönük oyuncularla çalışacaklarını ve skor için değil oyuncu kazanmak için çalışacaklarını ifade etti.

Ankaragücü'nün Alt Yapı Çalıştırıcısı Kemal Şahbaz da çok faydalı bir turnuva kazandıklarını söyledi. Şahbaz, "Öncelikli olarak ahlaklı ve saygılı birey yetiştirme ve sonra da iyi bir futbolcu yetiştirme gayesi taşıyoruz. " dedi.