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Keçiörengücü Taktik Çalıştı
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KEÇİÖRENGÜCÜ TAKTİK ÇALIŞTI

Keçiörengücü Taktik Çalıştı

Keçiörengücü hafta sonuna hazırlanıyor...

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TFF 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'la karşılaşacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Serkan ÖZBALTA yönetiminde çift kalede taktik ağırlıklı maç yaparak sürdürdü.

Geçen hafta evinde sürpriz bir şekilde Eskişehirspor'a mağlup olan takım, yine geçen hafta deplasmanda kazanan Osmanlıspor'a konuk olacak. 25 Ocak Cumartesi günü, Yenikent stadında yapılacak "1. Ligin Başkent Derbisi" saat 16:30'da başlayacak.
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