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İlhan Ağabey Turnuvası sona erdi
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İLHAN AĞABEY TURNUVASI SONA ERDİ

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen İlhan Ağabey Turnuvası'nın kazananı Ankaragücü oldu.

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 TSYD Ankara Şubesi'nin Efsane Başkan İlhan Cavcav adına düzenlenen ve kulüplerin 16 ve 17 yaş altı takımlarının mücadele ettiği İlhan Ağabey Turnuvası sona erdi. 

 İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan turnuvada kupayı final maçında Osmanlıspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü kazandı. MKE Ankaragücü takımına kupayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav verdi. MKE Ankaragücü takımına kupayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav verdi.

 Üçüncülük mücadelesini kazanan takım ise Gençlerbirliği oldu. Takımların çalıştırıcıları galibiyetten ziyade turnuvanın anlam ve önemine vurgu yaptı. 
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