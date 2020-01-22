Süper Lig'de hakemler belli oldu

24 Ocak Cuma:
20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
25 Ocak Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
26 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Koray Gençerler
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
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