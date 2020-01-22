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Süper Lig'de hakemler belli oldu
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SÜPER LİG'DE HAKEMLER BELLİ OLDU

Süper Lig'de hakemler belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19'uncu hafta maçları açıklandı.

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24 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

25 Ocak Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe-Beşiktaş: Hüseyin Göçek

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Koray Gençerler

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
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