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G.Saray 3 - 2 Halkbank
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G.SARAY 3 - 2 HALKBANK

G.Saray 3 - 2 Halkbank

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 13. hafta karşılaşmasında Halkbank, 2-0 öne geçtiği müsabakada Galatasaray’a İstanbul’da 3-2 mağlup oldu. Mavi-Beyazlılar bu sonuçla Ankara’ya 1 puanla döndü.

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Karşılaşma, karşılıkla hatalarla başladı. 3-3’ten sonra blok, servis ve ataktan yaptığı 6 sayılık seri ile Halkbank 9-3 öne geçti. Başkent ekibi zaten set boyunca iyi servis attı, iyi defans ve blok yaptı, rakip hataları iyi değerlendirdi 25-20’lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci setin teknik molasına Galatasaray 12-10 önde girdi. İki sayılık fark, hücum ve servis yüzdesindeki küçük düşüşten kaynaklandı. Moladan sonra Halkbank daha efektif oynamaya başladı, 17-15 öne geçti. Setin kalan bölümünde zevkli bir çekişme yaşandı. Rakibinin atağına reaksiyon gösteren Halkbank ataktaki üretkenliği ile seti 25-22 aldı ve 2-0 öne geçti.

Üçüncü setin teknik molasına Galatasaray’ın 12-9 üstünlüğünde girildi. Sarı-Kırmızılıların defans ve bloktaki etkili oyunu bu skoru getirdi. Evsahibinin bloktaki üstünlüğü ve Halkbank’ın servisteki düşük yüzdesi setin sonuna kadar devam etti; 25-19’luk skorla durumu 2-1’e getirdi.

İki takım için de büyük önem taşıyan, seyir zevki yüksek  dördüncü sete evsahibi iyi başladı. Özellikle plaselerle farkı dört sayıya kadar çıkardı. Halkbank bu farka reaksiyon gösterdi, üçüncü sette düşen hücum yüzdesini artırdı ve öne de geçti. Basit hatalarla yakaladığı avantajı değerlendiremeyen Mavi-Beyazlılar seti 26-24’le rakibine verdi: 2-2.

Karar setindeki ilk beş sayının dördünü evsahibi aldı. Oyunda dengeyi kuramayan Halkbank saha değişimine 8-4 geride girdi. Halkbank bu skora da isyan edip toparlandı. Ancak, setin kalan bölümünü daha iyi oynayan Sarı-Kırmızılılar 15-12’lik skorla maçı 3-2 kazandı.

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