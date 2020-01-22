Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Cuma günü Eryaman Stadı’nda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, günü tek antrenmanla geçirdi. Isınma koşusu ve hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra taktik çalışma ile devam etti. Yaklaşık doksan dakika süren çalışma son bölümde oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmanı başkan Murat Cavcav da yakından takip etti.