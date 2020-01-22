﻿
Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİANTEP FK HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Kırmızı karalar, Süper Lig'in 19'uncu haftasında kendi evinde Gaziantep FK ile mücadele edecek.

406 Okunma

 Cuma günü Eryaman Stadı’nda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği,  günü tek antrenmanla geçirdi. Isınma koşusu ve hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra taktik çalışma ile devam etti. Yaklaşık doksan dakika süren çalışma son bölümde oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

 Antrenmanı başkan Murat Cavcav da yakından takip etti.
İlhan Ağabey Turnuvası sona erdi
Süper Lig'de hakemler belli oldu
Gençlerbirliği Efsane Başkanını Unutmadı
Kırmızı karalar çalışmaları sürdürüyor
C Blok bugün 20.00'da
Ahmet Oğuz ile Gençlerbirliği kazanamıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿