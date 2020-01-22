TFF 1.Lig'de Başkent Derbisi

TFF 1. Lig'in iki Ankara temsilcisi olan Osmanlıspor ile Keçiörengücü bu hafta sonu Osmanlı Stadyumun'da karşılaşacaklar.
Ligde bu sezon aradığını bulamayan Osmanlıspor, Boluspor galibiyetinin ardından bu maçı da kayıpsız geçerek rahat bir nefes almak istiyor. Ligte bu sezon çıktığı 18 maçta 16 puan toplayan başkent temsilcisi 15. sırada bulunuyor
Lige henüz bu sezon çıkan ve iyi bir performans sergileyen Keçiörengücü ise Eskişehirspor karşısında aldığı yarayı derbiyi kazanarak sarmaya çalışacak. Beşinci sırada bulunan mor beyazlılar üst sıralardaki yerini korumaya çalışacak. Serkan Özbalta'nın öğrencileri bu sezon çıktığı 18 maçta topladığı 28 puanla ligde 5.sırada
Ev sahibi Osmanlıspor'un sahasında oynanacak mücadele Cumartesi saat 16:30'da başlayacak
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