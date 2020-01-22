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Gençlerbirliği Efsane Başkanını Unutmadı
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GENÇLERBİRLİĞİ EFSANE BAŞKANINI UNUTMADI

Gençlerbirliği Efsane Başkanını Unutmadı

Gençlerbriliği üç sene önce aramızdan ayrılan efsane başkanı İlhan Cavcav'ı kabri başında andı.

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Üç sene önce aramızdan ayrılan ve Gençlerbirliği'nde tam 36 sene aralıksız başkanlık yapan İlhan Cavcav ölümünün üçüncü yılında kabrinin bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığın'da anıldı.

Başkanın anma töreninde Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav, efsane başkan İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav ve oğlu Önder Cavcav'ın yanı sıra Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ve futbolculardan Ahmet Oğuz ile Halil İbrahim Pehlivan yer aldı.

Kabri başında okunan Kuran-ı Kerim Kerim'den sonra kısa bir açıklamada bulunan Gençlerbirliği başkanı Murat Cavcav: Bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bir gün hepimizin geleceği yer burası. O yüzden birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. Dostluklarımızı koruyalım. Babamın bize bıraktığı mirası hem ben hem de arkadaşlarım korumak ve büyütmek için elinden geleni yapacak. Bu konuda da tüm dostlarımız, sevenlerimiz müsterih olsun.” ifadelerini kullandı.
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