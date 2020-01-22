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Ankaragücü, Kayserispor Maçına Aykan Atik ile hazırlanacak
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ANKARAGÜCÜ, KAYSERİSPOR MAÇINA AYKAN ATİK İLE HAZIRLANACAK

Ankaragücü, Kayserispor Maçına Aykan Atik ile hazırlanacak

Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'ın görevine son verilmesinin ardından kulüp, Kayserispor maçına Aykan Atik ve yardımcılarının yönetiminde çıkacağını duyurdu

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Ankaragücü'nden yapılan açıklamada ' Takımımızı, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 19. haftasında karşılaşacağımız Kayserispor müsabakasına, kulübümüz bünyesinde çalışmakta olan Aykan Atik, Alper Acar, Yunus Kara ve Taner Kayakıran hazırlayacaktır. ' ifadelerine yer verildi 
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