Klasspor TV izleyen önce öğrenir

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MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı. Bu bilgiyi dün akşam Klasspor TV'de yayınlanan Haftanın Nabzı programında Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas izleyicilerimize aktarmıştı.
Atlas şöyle demişti; "Ankaragücü'nde yarın veya ertesi gün Mustafa Hoca ile yolların ayrılacağına kesin gözüyle bakıyorum. Bence Kayserispor maçına da sezon başındaki denklemle başlanacak. Yani Aykan Atik ve Adnan Erkan ikilisi ile başlanacak. Eğer transfer tahtası açılırsa Ankaragücü ona göre bir hoca bulacak, açılmazsa ona göre hoca tercihi yapılacak. Bunlar, duyduklarım değil; tahminlerim ve hissettiklerim."
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