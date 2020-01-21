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Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı
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MUSTAFA KAPLAN İLE YOLLAR AYRILDI

Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü'nde beklenen gelişme yaşandı. Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı.

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Süper Lig'de 12 maçtır kazanamayan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı. Mustafa Kaplan, Ankaragücü başında 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik almış ve galibiyet yüzü görmemişti. 

Yola Aykan Atik-Adnan Erkan ikilisi ile devam edilecek. Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Haftanın Nabzı programında olacakları söylemişti. 

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Ayrıntılar geliyor... 

KLASSPOR TV ÖZEL 

 
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