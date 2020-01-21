Gökhan Akengin'in annesi vefat etti

2010 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin Başkanı seçilen Gökhan Akengin'in annesi Vildan Akengin vefat etti. Vildan Akengin'e rahmet Gökhan Akengin'e başsağlığı diliyoruz.
Cenaze yarın öğlen namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na kaldırılacak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.