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Gökhan Akengin'in annesi vefat etti
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GÖKHAN AKENGİN'İN ANNESİ VEFAT ETTİ

Gökhan Akengin'in annesi vefat etti

TSYD Ankara Şube Eski Başkanı Gökhan Akengin'in annesi vefat etti.

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2010 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin Başkanı seçilen Gökhan Akengin'in annesi Vildan Akengin vefat etti. Vildan Akengin'e rahmet Gökhan Akengin'e başsağlığı diliyoruz.
Cenaze yarın öğlen namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na kaldırılacak.
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