Haftanın Nabzı'nda tüzük konusuna değinildi

Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, kongrede neler konuşulacağı ile ilgili aktarımlar yaptı. Atlas, tüzüğe kimsenin ulaşamadığını eleştirirken kongrede tüzükteki hangi maddelerin değiştiğinin açıklanması gerektiğini söyledi. Atlas, "Asıl mesele Ankaragücü'nün demokratik bir tüzüğe kavuşması. Ankaragücü taraftarlarının yönetimde söz sahibi olabileceği ve Ankaragücü ile ilgili kararları Ankaragüçlülerin verdiği bir tüzük olmalı. Üyelik ücretleri yeniden belirlenmeli. İnsanlar aidat ödeyemediği için ihraç ediliyor. Fakat haberleri olmuyor." sözleriyle düşüncelerini ifade etti.