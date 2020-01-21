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Ankara Demirspor rüzgarı arkasına aldı
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ANKARA DEMİRSPOR RÜZGARI ARKASINA ALDI

Klasspor Tv ekranlarında her Salı yayınlanan Alt Ligler programında, Ankara Demirspor'un başarısı konuşuldu.

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GENELDE OYUN 2 VE 3'ÜNCÜ BÖLGEDE OYNANDI 

Alt Ligler programında Merve Kılıç, Mert Dokuzoğlu, Gökalp Metin Ankara Demirspor'un Kahramanmaraşspor galibiyetini ve lig maratonunu değerlendirdi. Gökalp Metin, "Ankara Demirspor'un golleri doğru zamanlarda geldi. İlk yarısı kolay geçmeyen bir maçtı. İlk yarıda paslar yana ve geriye oynandı. İkinci yarıda özellikle sol bek aktif bir futbol oynadı. Bahaddin hoca, zor maçı kolaya çevirdi. Soğuk havada oynanan maçtı. Ankara Demirsporlu futbolcular ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Gollerin hepsi güzeldi. Ankara Demirspor ilk tehlikeli atağını 2'inci dakikada yaptı. Genelde oyun 2 ve 3. bölgede oynandı. Ankara Demirspor rüzgarı arkasına aldı diyebiliriz. İkinci devreye 2'de 2 yaparak başlamak çok iyi oldu. Önündeki 3 maçta alınacak galibiyetlerle tutulamaz hale gelebilir" ifadeleri kullanıldı. 

 

 
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