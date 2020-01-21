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Çankaya FK'da Adnan Şentürk Dönemi
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ÇANKAYA FK'DA ADNAN ŞENTÜRK DÖNEMİ

Çankaya FK'da Adnan Şentürk Dönemi

Çankaya Futbol Klubü Muharrem Canlı'nın istifasından bir gün sonra Adnan Şentürk ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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TFF 3.Lig 1. Grup'ta mücadele eden Çankaya FK'da dün istifasını yönetim kuruluna sunan Muharrem Canlı'nın istifasının kabul edilmesinin ardından, teknik direktörlük koltuğuna Adnan Şentürk getirildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada ' Çankaya FK Yönetim Kurulumuz 2019-2020 sezonunda hedeflerini gerçekleştirme yolunda, deneyimli Sn. Adnan Şentürk ile anlaşma sağlamıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Adnan Şentürk'e Çankaya FK adına başarılar diliyoruz ' ifadeleri kullanıldı.

Adnan Şentürk sezona Etimesgut Belediyespor ile başlamıştı.

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