Çankaya FK'da Adnan Şentürk Dönemi

TFF 3.Lig 1. Grup'ta mücadele eden Çankaya FK'da dün istifasını yönetim kuruluna sunan Muharrem Canlı'nın istifasının kabul edilmesinin ardından, teknik direktörlük koltuğuna Adnan Şentürk getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada ' Çankaya FK Yönetim Kurulumuz 2019-2020 sezonunda hedeflerini gerçekleştirme yolunda, deneyimli Sn. Adnan Şentürk ile anlaşma sağlamıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Adnan Şentürk'e Çankaya FK adına başarılar diliyoruz ' ifadeleri kullanıldı.
Adnan Şentürk sezona Etimesgut Belediyespor ile başlamıştı.
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