BAL'da Ankara Derbisi Rüzgarı

Bölgesel Amatör Lig'in 14. haftası Ankara derbilerine sahne oldu. Evinde, Ankara TKİ Spor'u 1-0 ile geçen Keçiören Bağlumspor gülen taraf olurken diğer müsabakada, evinde Haymana Belediye Spor'u konuk eden Çubukspor rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarının ardından puanını 20' ye yükselten Bağlumspor haftayı 7. sırada tamamladı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Ankara TKİ Spor ise 29 puanla haftayı 35 puana sahip Kırklareli Büyük Anadolu'nun ardından 2. sırada tamamladı.

Lige 18 puanla 7. sıradan başlayan Haymana Belediyspor ise bir sıra gerileyerek kendisine 8. sırada yer buldu. Çubukspor ise 22 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korumayı başardı.