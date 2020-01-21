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Kırmızı karalar çalışmaları sürdürüyor
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KIRMIZI KARALAR ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYOR

Kırmızı karalar çalışmaları sürdürüyor

Rize'den mağlubiyetle dönen kırmızı karaların Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı.

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Sabah saatlerinde Rize’den dönen Gençlerbirliği ara vermeden Gaziantep FK hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleri ve top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile noktalandı.

Halil İbrahim Pehlivan takımla birlikte çalışmalara başlarken, Stancu fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

 
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