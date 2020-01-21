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C Blok bugün 20.00'da
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C BLOK BUGÜN 20.00'DA

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel sunumuyla Klasspor TV'de...

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GENÇLERBİRLİĞİ 2. DEVREYE KÖTÜ BAŞLADI...

#klasspor #cblok #gençlerbirliği

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'a neden mağlup oldu ?

Çaykur Rizespor maçının analizi ve gelecek haftalara bakış... Takımın transfere ihtiyacı var mı ?

Hepsi ve daha fazlası bu akşam Klasspor TV'de...

Sakın kaçırmayın.

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