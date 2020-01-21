C Blok bugün 20.00'da

GENÇLERBİRLİĞİ 2. DEVREYE KÖTÜ BAŞLADI...

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Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'a neden mağlup oldu ?

Çaykur Rizespor maçının analizi ve gelecek haftalara bakış... Takımın transfere ihtiyacı var mı ?

Hepsi ve daha fazlası bu akşam Klasspor TV'de...

Sakın kaçırmayın.

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