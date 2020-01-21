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Alt Ligler bugün 15.00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15.00'DA

Alt Ligler bugün 15.00'da

Alt liglerde mücadele eden Ankara takımlarının konuşulduğu tek program "Alt Ligler" bugün sizlerle.

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Hacettepespor'un Manisa deplasmanından mağlup ayrılışı, BAK FK'nın kendi evinde Sarıyer'e yenilmesi, Ankara Demirspor'un liderliğini koruması, Etimesgut Belediyespor ve Altındağ Belediyespor'u ateş hattından uzaklaşması, Çankaya FK'nın Düzce mağlubiyeti ve daha fazlası Klasspor TV'de sizlerle... Kaçırmayın. 

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