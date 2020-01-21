BAK Spor'dan Takviye

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devre aradığını bulamayan Başkent Akademispor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor'da sözleşmesini fesheden santrafor Yasin Abdioğlu'nu kadrosuna kattı.
BAK Spor ligde çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 16'ıncı sırada bulunuyor. Yeni transfer Yasin Abdioğlu eski takımı Kahramanmaraşspor ile 2.Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı 12 maçta gol ve asist üretememişti.
Futbola Kartalspor ile başlayan Abdioğlu, sonrasında Maltepespor, Anadolu Bağcılar, Erzin Belediye, Pendikspor ve Tarsus İdman Yurdu formalarını giymişti. Kariyerinde daha önce 110 maça çıkan 23 yaşındaki forvet oyuncusu 19 gol ile skora katkı sağlamıştı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.