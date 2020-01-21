BAK Spor'dan Takviye

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devre aradığını bulamayan Başkent Akademispor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor'da sözleşmesini fesheden santrafor Yasin Abdioğlu'nu kadrosuna kattı.

BAK Spor ligde çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 16'ıncı sırada bulunuyor. Yeni transfer Yasin Abdioğlu eski takımı Kahramanmaraşspor ile 2.Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı 12 maçta gol ve asist üretememişti.

Futbola Kartalspor ile başlayan Abdioğlu, sonrasında Maltepespor, Anadolu Bağcılar, Erzin Belediye, Pendikspor ve Tarsus İdman Yurdu formalarını giymişti. Kariyerinde daha önce 110 maça çıkan 23 yaşındaki forvet oyuncusu 19 gol ile skora katkı sağlamıştı.