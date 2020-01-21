Ahmet Oğuz ile Gençlerbirliği kazanamıyor

Gençlerbirliği, ligin ikinci devresine Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle başlarken kırmızı siyahlılar 18 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise puanını 23'e yükseltmeyi başardı. Gençlerbirliği'nin tecrübeli sağ beki Ahmet Oğuz, bu sezon çıktığı hiçbir maçta galibiyet yüzü göremedi. Ahmet Oğuz'lu Gençlerbirliği 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik elde etti. Sezona Ahmet Oğuz ile başlayan Başkent ekibi, daha sonra sağ bek bölgesinde Erdem Özgenç'i kullandı. Ahmet Oğuz, dün Rizespor deplasmanında ilk 11 sahaya çıkarken bu şanssızlığını kıramadı.
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