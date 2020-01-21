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Ankaragücü 12 maçtır gülmüyor
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ANKARAGÜCÜ 12 MAÇTIR GÜLMÜYOR

Ankaragücü 12 maçtır gülmüyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de tam 12 maçtır galibiyet alamıyor. Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan başkent ekibinin galibiyet hasreti böylece 12 maça çıktı.

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Süper Lig'de zor günler geçiren ve bir yandan da transfer tahtasını açmak için çaba sarfeden Sarı-lacivertliler, 12 maçlık süreçte 8 yenilgi, 4 beraberlik aldı. Sezonun ikinci yarısına kötü başlayan başkent temsilcisi, ilk devrenin son 3 haftasında Galatasaray, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalmıştı. MKE Ankaragücü, ligdeki son galibiyetini Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül'de 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne karşı 2-1'lik skorla elde etmişti.

Sarı-lacivertli ekip, 12'inci haftada göreve gelen Mustafa Kaplan yönetiminde henüz galibiyetle tanışamadı. Mustafa Kaplan yönetiminde Ankaragücü, 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik elde etti.  Ligde 12 puanla 17'inci sırada yer alan başkent temsilcisi, 19'uncu hafta maçında son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

MKE Ankaragücü'nün  son 12 maçta aldığı sonuçlar ise şöyle:

Hafta - Karşılaşma - Skor
7 Demir Grup Sivaspor-MKE Ankaragücü 3-1
8 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 0-0
9 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü 2-0
10 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK 1-2
11 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü 2-1
12 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 0-3
13 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü 5-0
14 MKE Ankaragücü-Göztepe 1-3
15 Galatasaray-MKE Ankaragücü 2-2
16 Antalyaspor-MKE Ankaragücü 2-2
17 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor 2-2
18 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor 0-1

 
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