Ankaragücü 12 maçtır gülmüyor

Süper Lig'de zor günler geçiren ve bir yandan da transfer tahtasını açmak için çaba sarfeden Sarı-lacivertliler, 12 maçlık süreçte 8 yenilgi, 4 beraberlik aldı. Sezonun ikinci yarısına kötü başlayan başkent temsilcisi, ilk devrenin son 3 haftasında Galatasaray, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalmıştı. MKE Ankaragücü, ligdeki son galibiyetini Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül'de 7 yıl aradan sonra oynanan başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne karşı 2-1'lik skorla elde etmişti.
Sarı-lacivertli ekip, 12'inci haftada göreve gelen Mustafa Kaplan yönetiminde henüz galibiyetle tanışamadı. Mustafa Kaplan yönetiminde Ankaragücü, 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik elde etti. Ligde 12 puanla 17'inci sırada yer alan başkent temsilcisi, 19'uncu hafta maçında son sıradaki Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.
MKE Ankaragücü'nün son 12 maçta aldığı sonuçlar ise şöyle:
Hafta - Karşılaşma - Skor
7 Demir Grup Sivaspor-MKE Ankaragücü 3-1
8 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 0-0
9 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü 2-0
10 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK 1-2
11 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü 2-1
12 MKE Ankaragücü-Trabzonspor 0-3
13 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü 5-0
14 MKE Ankaragücü-Göztepe 1-3
15 Galatasaray-MKE Ankaragücü 2-2
16 Antalyaspor-MKE Ankaragücü 2-2
17 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor 2-2
18 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor 0-1
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