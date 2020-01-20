Nordfeldt hayal kırıklığına uğradı

İkinci yarının ilk maçında Skoda'nın 2 golüyle mağlup olan kırmızı siyahlılarda maç sonu Ahmet Oğuz ve yeni transfer Nordfeldt açıklamalar yaptı.
"İLK POZİSYON GOL OLDU"
Ahmet Oğuz, "Merhum İlhan başkanımızın ölüm yıldönümü onu anıyorum. Fazla organize olamadık ama ilk verdiğimiz pozisyon gol oldu. Lig uzun maraton, daha iyisini sergileyeceğiz" dedi.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"
Gençlerbirliği'nin çiçeği burnunda İsveçli kalecisi Nordfeldt ise, "1 haftadır takımla beraber çalışıyorum. Bugün kaybettik, hayal kırıklığına uğradım, kaybettiğimiz için üzgünüz" açıklaması yaptı.
"HAZIR OLMADIĞIMIZI GÖRDÜK"
Yaşanılan mağlubiyet sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, "Hazır olmadığımızı gördük. Gole kadar dengeli oyun vardı. İyi oynamadığımızı söylemeliyim ama Rizespor'da iyi oynamadı ama golü bulmayı başardılar. Tebrik ediyorum onları, Cuma günü Gaziantep FK ile evimizde oynayacağız. Galibiyet almak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.
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