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Gençlerbirliği'ni Milan Skoda yıktı
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GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ MİLAN SKODA YIKTI

Gençlerbirliği'ni Milan Skoda yıktı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçına çıkan Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Golleri transfer döneminde adı Gençlerbirliği ile anılan Milan Skoda kaydetti.

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Gençlerbirliği Stancu, Yasin ve Nadir'in yokluğunda Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 yenildi ve ikinci devreye kötü başladı. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, 2'inci yarıda 70 ve 85'inci dakikada Milan Skoda sahneye çıktı ve Rizespor'un yeni golcüsü takımına 3 puanı getiren isim oldu. Skoda'nın adı devre arası transfer döneminde Gençlerbirliği ile de geçmişti. Gençlerbirliği'nde oyuna sonradan Mats, Rahmetullah ve İlker dahil oldu. Başkent ekibi 18 puanda kalırken, karadeniz temsilcisi puanını 23'e yükseltti. 

 
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