Gençlerbirliği'ni Milan Skoda yıktı

Gençlerbirliği Stancu, Yasin ve Nadir'in yokluğunda Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 yenildi ve ikinci devreye kötü başladı. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, 2'inci yarıda 70 ve 85'inci dakikada Milan Skoda sahneye çıktı ve Rizespor'un yeni golcüsü takımına 3 puanı getiren isim oldu. Skoda'nın adı devre arası transfer döneminde Gençlerbirliği ile de geçmişti. Gençlerbirliği'nde oyuna sonradan Mats, Rahmetullah ve İlker dahil oldu. Başkent ekibi 18 puanda kalırken, karadeniz temsilcisi puanını 23'e yükseltti.
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