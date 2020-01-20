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Maç kadrosu belli oldu
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MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Maç kadrosu belli oldu

Gençlerbirliği'nin Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'i belli oldu.

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Gençlerbirliği mücadeleye şu ilk 11 ile çıkıyor; 

Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Mattias, Polomat, Fabricio, Sessegnon, Candeias, Sefa, Ayite, Sio 

Yedeklerde Ertaç, Berat, Rahmetullah, Mats, Erdem, Soner, Sadio, Flavio, Ömer Alper, İlker yer alıyor. 
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