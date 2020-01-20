Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Ankaragücü Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldı.
Buna göre, Olağanüstü Genel Kurul İlk Toplantısı 05/02/2020 Çarşamba günü saat 14:00’da Necmettin ERBAKAN Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak – Ankara adresinde, çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı 12/02/2020 Çarşamba Günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına karar verdi.
GÜNDEM
Açılış ve Yoklama,
Başkanlık Divanı Seçimi,
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,
Başkanlık Divanına, tutanaklara imza yetkisi verilmesi,
Dernek tüzüğümüzün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması,
Dilek ve Temenniler,
Kapanış.
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