﻿
Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
﻿
Site İçi Arama
﻿

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Derneğimiz Yönetim Kurulu gördüğü lüzum üzerine aşağıda belirtilen GÜNDEM maddeleri ile OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI yapılması yönünde karar almıştır.

2923 Okunma

Ankaragücü Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldı.

Buna göre, Olağanüstü Genel Kurul İlk Toplantısı 05/02/2020 Çarşamba günü saat 14:00’da Necmettin ERBAKAN Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak – Ankara adresinde, çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı 12/02/2020 Çarşamba Günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına karar verdi.

 

GÜNDEM

Açılış ve Yoklama,

Başkanlık Divanı Seçimi,

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,

Başkanlık Divanına, tutanaklara imza yetkisi verilmesi,

Dernek tüzüğümüzün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması,

Dilek ve Temenniler,

Kapanış.

 
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'da
Müjdat Yalman Turnuvası başlıyor
Ankaragücü'nde kritik sakatlık
13
"Aramızdaki hainleri biliyoruz"
6
"Üretkenliğimiz yoktu"
8
Ankaragücü 0 - 1 Konyaspor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿