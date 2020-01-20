Gençlerbirliği'nin ilginç istatistiği

İki takım arasında bugüne kadar 35 resmi maç oynanırken, 17 kez Gençlerbirliği, 10 kez Çaykur Rizespor galip geldi. 8 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği 48 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.
Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son 8 maçının her birinde gol attı.
Gençlerbirliği, Super Lig'deki son 9 maçının her birinde en az 1 gol attı.
Gençlerbirliği maçlarının% 71'inde Super Lig'de 2,5'ten fazla gol oldu.
Gençlerbirliği deplasmanda oynadığı son 8 Super Lig maçından her birinde gol attı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 75. dakikasından sonra gollerinin% 32'sini attı.
Gençlerbirliği, 18 puanda yer alırken son 5 maçında 5 puan elde etti.
Rakip Çaykur Rizespor ise 20 puanda ve son 5 maçında 6 puan elde etti.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Eryaman Stadyumu'nda Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.