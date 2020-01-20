Gençlerbirliği'nin ilginç istatistiği

İki takım arasında bugüne kadar 35 resmi maç oynanırken, 17 kez Gençlerbirliği, 10 kez Çaykur Rizespor galip geldi. 8 maç berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği 48 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki son 8 maçının her birinde gol attı.

Gençlerbirliği, Super Lig'deki son 9 maçının her birinde en az 1 gol attı.

Gençlerbirliği maçlarının% 71'inde Super Lig'de 2,5'ten fazla gol oldu.

Gençlerbirliği deplasmanda oynadığı son 8 Super Lig maçından her birinde gol attı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 75. dakikasından sonra gollerinin% 32'sini attı.

Gençlerbirliği, 18 puanda yer alırken son 5 maçında 5 puan elde etti.

Rakip Çaykur Rizespor ise 20 puanda ve son 5 maçında 6 puan elde etti.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Eryaman Stadyumu'nda Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı.