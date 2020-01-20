CBL Ankara’da 9. Haftanın Ardından

Normal sezon gruplarında oynanan üçüncü haftayı Aselsan, TC.SSB, Vakıfbank, Havelsan, Türk Telekom, Bilkent Holding ve TC.HMB takımları galibiyetle kapattı.

TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan 9. hafta maçları sonunda Limak Holding takımını 71-61 mağlup eden Bilkent Holding “Haftanın Takımı” oldu. Bilkent Holding takımının Antrenörü Tunç Girgin “Haftanın Antrenörü” seçilirken Vakıfbank takımında yer alan Alper Çifçi ise yaklaşık 39 dakika sahada kaldığı maçta 42 sayı-31 ribaund-1 asist-2 top çalma-2 blokluk performansı ile 57 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.

Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

Mustafa Memişoğlu (TC.SSB)

Kutay Ak (Türk Telekom)

Mertcan Özmarangoz (Aselsan)

Birol Başlar (Bilkent Holding)

İbrahim Yücel (TC.HMB)

Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Aselsan (72-41)

Haftanın En Fazla Ribaund Alan Takımı: Vakıfbank (70)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Aselsan (30)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Aselsan-Denizbank (17)

Haftanın En Fazla Hızlı Hücumdan Sayı Üreten Takım: TCDD (18)

En Fazla Blok Yapan Takım: TC.SSB (8)

9.Hafta Maç Sonuçları