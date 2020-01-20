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Dört Ankara takımının minikleri Müjdat Yalman Turnuvası'nda buluştu
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DÖRT ANKARA TAKIMININ MİNİKLERİ MÜJDAT YALMAN TURNUVASI'NDA BULUŞTU

Deneyimli Teknik Direktör Müjdat Yalman adına düzenlenen U13 Futbol Turnuvası Ankaragücü, Gençlerbirliği, Etimesgut Belediyespor ve Osmanlıspor katılımıyla gerçekleşti.

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Yaşamkent Şenol Güneş Stadyumu'nda düzenlenen Müjdat Yalman U13 Futbol Turnuvası'na 4 Ankara takımı katıldı. Saat 11'de başlayan mücadeleler, yaklaşık 3 saat sürdü. Teknik Direktör Müjdat Yalman adına düzenlenen organizasyonda, MKE Ankaragücü şampiyon olurken, Osmanlıspor 2'inci, Gençlerbirliği 3'üncü ve Etimesgut Belediyespor 4'üncü bitirdi. 

 

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