Dört Ankara takımının minikleri Müjdat Yalman Turnuvası'nda buluştu

Yaşamkent Şenol Güneş Stadyumu'nda düzenlenen Müjdat Yalman U13 Futbol Turnuvası'na 4 Ankara takımı katıldı. Saat 11'de başlayan mücadeleler, yaklaşık 3 saat sürdü. Teknik Direktör Müjdat Yalman adına düzenlenen organizasyonda, MKE Ankaragücü şampiyon olurken, Osmanlıspor 2'inci, Gençlerbirliği 3'üncü ve Etimesgut Belediyespor 4'üncü bitirdi.
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